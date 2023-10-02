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نصرالله: كان هناك فرصة بالحوار الذي دعا اليه بري ولكن تم تضييع الفرصة بالنكد السياسي ويجب أن نستطلع أين أصبحت المبادرة الفرنسية وبالنسبة الى الموفد القطري فهو يبذل جهودًا يومية

آخر الأخبار
2023-10-02 | 14:34
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نصرالله: كان هناك فرصة بالحوار الذي دعا اليه بري ولكن تم تضييع الفرصة بالنكد السياسي ويجب أن نستطلع أين أصبحت المبادرة الفرنسية وبالنسبة الى الموفد القطري فهو يبذل جهودًا يومية
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نصرالله: كان هناك فرصة بالحوار الذي دعا اليه بري ولكن تم تضييع الفرصة بالنكد السياسي ويجب أن نستطلع أين أصبحت المبادرة الفرنسية وبالنسبة الى الموفد القطري فهو يبذل جهودًا يومية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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