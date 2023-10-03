سامي الجميل بعد استقبال السفيرين القطري والمصري: سمعنا كلام نصرالله أمس وأبواق حزب الله لذلك نوضح حقيقة الوضع: "الأساس أن الحزب يخطف الإستحقاق الرئاسي وينتظر أن يقبض الثمن ليفرج عنه"

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سامي الجميل: من الواضح أن حزب الله يرفض ملاقاة اللبنانيين على منتصف الطريق فنحن أولاً سحبنا مرشحنا ميشال معوض ورشحنا جهاد أزعور كبادرة حسن نيّة لإنهاء الشغور الرئاسي أمّا "الحزب" فلم يقم بأي خطوة تجاه انتخاب رئيس