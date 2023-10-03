سامي الجميل: إذا كان حزب الله حريصاً على البلد كما يدّعي فليسحب مُرشحه وليقترح مرشحاً آخر عندها إمّا نختار بين الإثنين أو نذهب إلى خيارٍ ثالث

الجميل: فليقترح حزب الله مرشحاً آخر عندها إمّا نختار بين الإثنين أو نذهب إلى خيارٍ ثالث

الجميل: فليقترح حزب الله مرشحاً آخر عندها إمّا نختار بين الإثنين أو نذهب إلى خيارٍ ثالث

سامي الجميل: الواقع هو أن رئيس مجلس النواب نبيه بريّ لا يدعو الى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية وحزب الله مُصِرّ على مرشحه فأصبحنا أمام خيارين إمّا الصمود أو الخضوع