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مجلس النواب الأميركي يعلن باتريك ماكهنري رئيسا موقتا له

آخر الأخبار
2023-10-03 | 17:20
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مجلس النواب الأميركي يعلن باتريك ماكهنري رئيسا موقتا له
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مجلس النواب الأميركي يعلن باتريك ماكهنري رئيسا موقتا له

 
 
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