مولوي: لن نقبل بالانفلات السوري في لبنان وسيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية والقضائية بحق الاشخاص الذين تستهويهم الاموال لتأجير البنى للسوريين فقط

البابا يدعو قمة "كوب 28" الى اتخاذ قرارات "ملزمة" حول الانتقال في مجال الطاقة

البابا يدعو قمة "كوب 28" الى اتخاذ قرارات "ملزمة" حول الانتقال في مجال الطاقة

مولوي: عدد كبير من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30% وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا