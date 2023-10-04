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الرئاسة الإسبانية: دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة
آخر الأخبار
2023-10-04 | 07:05
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الرئاسة الإسبانية: دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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