إشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية إقتحمت مدينة نابلس

التالي

مولوي: عدد كبير من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30% وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا