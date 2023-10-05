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o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
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o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و3 جرحى في 6 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-10-05 | 00:30
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احصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و3 جرحى في 6 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
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