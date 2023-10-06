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مقتل فلسطيني في مواجهات مع إسرائيليين في الضفة الغربية

آخر الأخبار
2023-10-06 | 04:28
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مقتل فلسطيني في مواجهات مع إسرائيليين في الضفة الغربية
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مقتل فلسطيني في مواجهات مع إسرائيليين في الضفة الغربية

 
 
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