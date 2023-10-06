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مريض في مستشفى المعونات بحاجة إلى وحدة دم من فئة A+.. للمساعدة الرجاء التواصل على الرقم: 76 574 259
آخر الأخبار
2023-10-06 | 11:31
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مريض في مستشفى المعونات بحاجة إلى وحدة دم من فئة A+.. للمساعدة الرجاء التواصل على الرقم: 76 574 259
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