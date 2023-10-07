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العربية نقلا عن إعلام إسرائيلي: حماس أسرت 53 إسرائيليا على الأقل منذ الصباح

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2023-10-07 | 07:43
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العربية نقلا عن إعلام إسرائيلي: حماس أسرت 53 إسرائيليا على الأقل منذ الصباح
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العربية نقلا عن إعلام إسرائيلي: حماس أسرت 53 إسرائيليا على الأقل منذ الصباح

 
 
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