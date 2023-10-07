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أ.ف.ب: قصف إسرائيلي يدمر عدة أبراج في قطاع غزة

آخر الأخبار
2023-10-07 | 11:42
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أ.ف.ب: قصف إسرائيلي يدمر عدة أبراج في قطاع غزة
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أ.ف.ب: قصف إسرائيلي يدمر عدة أبراج في قطاع غزة

 
 
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