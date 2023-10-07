آمال شحادة للـLBCI: إرتفاع عدد القتلى إلى 200 قتيل وفعليًا العدد أكبر بكثير حيث أن الجثث ما زالت منتشرة في الشوارع كما أن نتنياهو تعرض لوعكة صحية

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