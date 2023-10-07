الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي للـLBCI: الضفة الغربية الآن في حالة إنتفاضة وتمرد شعبي على الإحتلال وجرائمه والمطلوب اليوم تبني نهج مختلف والحل هو وحدة كل الفلسطينيين في الداخل والخارج

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