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بلينكن يعلن أنه تحدث مع عباس ويحث دول المنطقة على إدانة هجوم حماس
آخر الأخبار
2023-10-07 | 16:16
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بلينكن يعلن أنه تحدث مع عباس ويحث دول المنطقة على إدانة هجوم حماس
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