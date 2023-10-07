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بلينكن يعلن أنه تحدث مع عباس ويحث دول المنطقة على إدانة هجوم حماس

آخر الأخبار
2023-10-07 | 16:16
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بلينكن يعلن أنه تحدث مع عباس ويحث دول المنطقة على إدانة هجوم حماس
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بلينكن يعلن أنه تحدث مع عباس ويحث دول المنطقة على إدانة هجوم حماس

 
 
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