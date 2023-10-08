القسام: 5 زوارق محملة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي شاركت في معركة طوفان الأقصى وتمكنت من تنفيذ عملية ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان والسيطرة على عدة مناطق مع خسائر فادحةً في الأرواح

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