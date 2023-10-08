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الخارجية القطرية: نجدد دعوتنا لوقف التصعيد لتجنيب المنطقة خطر الانزلاق في دائرة عنف أوسع

آخر الأخبار
2023-10-08 | 11:42
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الخارجية القطرية: نجدد دعوتنا لوقف التصعيد لتجنيب المنطقة خطر الانزلاق في دائرة عنف أوسع
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الخارجية القطرية: نجدد دعوتنا لوقف التصعيد لتجنيب المنطقة خطر الانزلاق في دائرة عنف أوسع

 
 
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