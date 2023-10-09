عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة للـLBCI: هناك أكثر من 400 شهيد من أبناء فلسطين وأكثر من مئة اسير صهيوني والرقم مرجح أن يرتفع إلى 200 وهناك عملية تدمير ممنهج في غزة لكن العملية الفلسطينية مستمرة على ما يرام

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