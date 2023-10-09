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أ.ف.ب: صفارات الإنذار تدوي في القدس

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2023-10-09 | 05:42
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أ.ف.ب: صفارات الإنذار تدوي في القدس
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أ.ف.ب: صفارات الإنذار تدوي في القدس

 
 
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