الجيش الإسرائيلي: قصفنا 3 مواقع تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان

مشروع يستند إلى الذكاء الاصطناعي يجنّب الصراعات بين الحيوانات والسكان في جنوب آسيا

مشروع يستند إلى الذكاء الاصطناعي يجنّب الصراعات بين الحيوانات والسكان في جنوب آسيا

إردوغان افتتح أول كنيسة في تركيا بعد مئة عام على تأسيس الجمهورية