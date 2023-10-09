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المتحدث باسم كتائب القسام: ظنّ العدو واهمًا أنه استفرد بأهلنا في الضفة الغربية وطوفان الأقصى كان ردا على عدوان بدأ به الاحتلال ودفاعا عن مقدساتنا
آخر الأخبار
2023-10-09 | 15:21
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المتحدث باسم كتائب القسام: ظنّ العدو واهمًا أنه استفرد بأهلنا في الضفة الغربية وطوفان الأقصى كان ردا على عدوان بدأ به الاحتلال ودفاعا عن مقدساتنا
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