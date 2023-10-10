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ميقاتي إستقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا عصر اليوم في دارته وجرى عرض للاوضاع الراهنة
آخر الأخبار
2023-10-10 | 10:28
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ميقاتي إستقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا عصر اليوم في دارته وجرى عرض للاوضاع الراهنة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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