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وزير الخارجية السعودي بحث مع نظيره البريطاني خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها
آخر الأخبار
2023-10-10 | 17:48
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وزير الخارجية السعودي بحث مع نظيره البريطاني خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها
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