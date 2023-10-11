مصدر أمني يؤكّد للـLBCI ان الخبر الذي يتم تداوله أن حزب الله طلب من اليونيفل والجيش الاخلاء والانسحاب من الجنوب غير دقيق ولا أساس له من الوجود

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك