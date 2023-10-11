علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين وروسيا تتعاطف معنا وتستفيد من تورط الولايات المتحدة في هذه الحرب وأي صفقة مبادلة يجب أن تشمل أسرى حماس في أوروبا والولايات المتحدة

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