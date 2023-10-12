الهدوء مسيطر صباحا على الحدود اللبنانية الجنوبية

إسرائيل لن تزود غزة بالمياه أو الوقود حتى إطلاق الرهائن

إسرائيل لن تزود غزة بالمياه أو الوقود حتى إطلاق الرهائن

بعد مرور أشهر على انفجار حوض أسماك ضخم في أحد فنادق برلين... هل تنكشف الأسباب التي أدت إلى الكارثة؟