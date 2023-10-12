عبداللهيان: إسرائيل تسعى إلى "إبادة جماعية" من خلال حصار قطاع غزّة

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مشاركة المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا وقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للامن العام بالوكالة الياس البيسري والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في جلسة مجلس الوزراء