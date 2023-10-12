نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس": هذه المعركة مجرد جولة والعدو لم ينقطع عن استهداف شعبنا ولم يكن من خطة القسام المس بالمدنيين أو قتلهم والجيش الإسرائيلي لم يتدخل حتى لحماية المدنيين في المستوطنات

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