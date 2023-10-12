نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس": نحن نقاتل كي يقر العالم بحق شعبنا في الحياة كباقي الشعوب وكان لدينا علم بأن هناك ترتيبات لما بعد الأعياد لشنّ هجوم علينا ومقابل كل عمل يقوم به العدو هناك خطة لدينا

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