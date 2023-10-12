ميقاتي بعد الجلسة الوزارية: في الجلسة التي شارك فيها القادة الامنيون طلبنا من المعنيين ان يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الامن وتأمين سلامة المواطنين

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