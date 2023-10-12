معلومات الـLBCI: في تقييم وضع الجنوب خلال جلسة مجلس الوزراء اشار قائد الجيش الى ان الوضع في الجنوب مستقر نوعا ما حتى الان وان الجيش يركز جهوده على تسيير دوريات مشتركة مع اليونيفيل

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