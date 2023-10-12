ميقاتي بعد الجلسة الوزارية: نحن لم ولن نقارب موضوع النازحين من منطلق عنصري بل من منطلق حماية لبنان وبالعمل الدؤوب بين مختلف الوزارات في هذه الأزمة التي يُجمع عليها اللبنانيون

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