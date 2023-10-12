ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: أكدنا خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة فالمواجهات العنيفة الدائرة في غزة وحولها تبتعد بالمنطق عن أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام

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