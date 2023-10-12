الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في أجواء العديسة

بعد مرور أشهر على انفجار حوض أسماك ضخم في أحد فنادق برلين... هل تنكشف الأسباب التي أدت إلى الكارثة؟

بعد مرور أشهر على انفجار حوض أسماك ضخم في أحد فنادق برلين... هل تنكشف الأسباب التي أدت إلى الكارثة؟

خلال سرقته سيارة أجبر امرأة مسنة على توصيله ثم أطلق النار عليها... اعتذر من عائلتها ولكن هذا كان مصيره!