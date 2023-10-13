وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل في زيارة تضامن

1537 قتيلًا في قطاع غزة بينهم 500 طفل وفق وزارة الصحة التابعة لحماس

1537 قتيلًا في قطاع غزة بينهم 500 طفل وفق وزارة الصحة التابعة لحماس

وضع علم فلسطين حول رقبته ثم حصل ما لم يكن متوقعا... طيار كندي من أصول مصرية يدفع ثمن تضامنه!