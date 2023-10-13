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1537 قتيلًا في قطاع غزة بينهم 500 طفل وفق وزارة الصحة التابعة لحماس
آخر الأخبار
2023-10-13 | 02:57
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1537 قتيلًا في قطاع غزة بينهم 500 طفل وفق وزارة الصحة التابعة لحماس
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