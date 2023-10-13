عبد اللهيان: نحذر من من امتداد الأحداث الجارية في غزة الى مناطق أخرى في المنطقة اذا لم يوقف نتنياهو حربه المدمّرة ضد القطاع

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