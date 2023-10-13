سالم زهران للـLBCI: كاذبٌ من يقول أنه يعلم اذا ما كان "حزب الله" أو لبنان سيدخل في الحرب أم لا والأمر يعتمد على الميدان وعلى الاقليم

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