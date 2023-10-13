وزارة الخارجية السعودية: السعودية تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك

وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل في زيارة تضامن

وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل في زيارة تضامن

وضع علم فلسطين حول رقبته ثم حصل ما لم يكن متوقعا... طيار كندي من أصول مصرية يدفع ثمن تضامنه!