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هيئة البث الإسرائيلية: القيادة المركزية للجيش الأميركي تعزز طائراتها المقاتلة من طراز F-15 في المنطقة
آخر الأخبار
2023-10-13 | 23:50
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هيئة البث الإسرائيلية: القيادة المركزية للجيش الأميركي تعزز طائراتها المقاتلة من طراز F-15 في المنطقة
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