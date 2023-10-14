الصحافية كرستينا عاصي بحاجة لوحدات دم من فئة A+ أو A- أو O+ أو O- في مستشفى الجامعة الاميركية للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 71456870 أو 76873454

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