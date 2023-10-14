وصول جثمان الشهيد عصام عبدالله الى بلدته الخيام

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ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي للـLBCI: عملية "طوفان الأقصى" حضرنا لها من بعد معركة سيف القدس لنقول للعالم أنّ قضيتنا لن نسمح أن تضيع