ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي للـLBCI: عملية "طوفان الأقصى" حضرنا لها من بعد معركة سيف القدس لنقول للعالم أنّ قضيتنا لن نسمح أن تضيع

التالي

ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي للـLBCI: قضينا على الفرقة المسؤولة عن الجنوب في الجيش الاسرائيلي وهي التي تُخطّط وتُنفّذ الهجمات والعدوان على قطاع غزة