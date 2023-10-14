ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي للـLBCI: قضينا على الفرقة المسؤولة عن الجنوب في الجيش الاسرائيلي وهي التي تُخطّط وتُنفّذ الهجمات والعدوان على قطاع غزة

بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!

بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!

ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي للـLBCI: عملية "طوفان الأقصى" حضرنا لها من بعد معركة سيف القدس لنقول للعالم أنّ قضيتنا لن نسمح أن تضيع