ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي للـLBCI: نمتلك اليوم قدرات أكثر من 10 مرات ممّا كنّا نمتلك في "سيف القدس" ونعد "العدو" أننا سنفاجئه بالكثير إذا أقدم على الهجوم البريّ

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عبد اللهيان: يجب الاتفاق على وقف جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل ضد غزة وخلال اللقاءات مع قادة المقاومة في بيروت وجدت المقاومة بوضع ممتاز جدًا ولها الاستعداد التام للرد على اعمال اسرائيل الاجرامية