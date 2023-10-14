أ.ف.ب: الجيش الإسرائيلي يحث سكان غزة على "عدم الإبطاء" في عمليات الإخلاء

طالب الجيش الإسرائيلي من سكان غزة "عدم الإبطاء" في مغادرة منطقة شمال القطاع، قبيل بدء الهجوم العسكريّ المحتمل.



وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت إنّ هناك "نافذة" للمرور الآمن إلى جنوب غزة بين الساعة 10,00 صباحًا والساعة 4,00 بعد الظهر، من دون تحديد عدد الأيام التي سيبقى فيها هذا الممر متاحا.



وأضاف هيخت "نعلم أن هذا سيستغرق بعض الوقت لكننا نوصي الناس بعدم الإبطاء".

