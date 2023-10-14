الجيش الإسرائيلي: إصابة طائرة تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مقاتلو حماس

إرتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيليّة في غزة

إرتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيليّة في غزة

أ.ف.ب: الجيش الإسرائيلي يحث سكان غزة على "عدم الإبطاء" في عمليات الإخلاء