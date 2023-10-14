الإليزيه: فرنسا تدعو لبنان وحزب الله إلى "البقاء في منأى من النزاع"



اعلنت الرئاسة الفرنسية السبت ان على اللبنانيين وحزب الله ان "يبقوا في منأى من النزاع" بين اسرائيل وحماس، معربة عن "قلق بالغ" حيال الوضع المتوتر على الحدود بين لبنان واسرائيل.



وقال الاليزيه خلال احاطة صحافية ان على حزب الله واللبنانيين ان "يلتزموا واجب ضبط النفس لتجنب فتح جبهة ثانية في المنطقة سيكون لبنان ضحيتها الاولى".

