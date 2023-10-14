قناة 12 الاسرائيلية: صافرات الإنذار في الجليل الأعلى والجولان

بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!

بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!

ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي للـLBCI: قضينا على الفرقة المسؤولة عن الجنوب في الجيش الاسرائيلي وهي التي تُخطّط وتُنفّذ الهجمات والعدوان على قطاع غزة