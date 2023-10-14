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قمة للقادة الأوروبيين عبر الفيديو الثلاثاء لبحث النزاع بين اسرائيل وحماس
آخر الأخبار
2023-10-14 | 15:35
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قمة للقادة الأوروبيين عبر الفيديو الثلاثاء لبحث النزاع بين اسرائيل وحماس
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